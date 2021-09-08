المشاط: إطلاق عدد من المبادرات النوعية بمنتدى مصر للتعاون الدولي غدا

كتب-مصطفى عيد:

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنه سيتم إطلاق عدد من المبادرات النوعية من بعض المؤسسات الدولية خلال ورش العمل التي ستعقد في اليوم الثاني لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي غدا الخميس.

وأضافت المشاط، خلال مؤتمر صحفي عقدته على هامش فعاليات اليوم الأول للمنتدى اليوم الأربعاء، أن من بين هذه المبادرات مبادرة الأمن الغذائي بالتعاون مع منظمة الأغذية العالمية، ومبادرة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لريادة الأعمال للمرأة، وأيضا ستطلق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقريرها غدا خلال ورش العمل.

وذكرت أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء سيحضر الجلسة الختامية للمنتدى غدا والتي تأتي تحت عنوان "الاستثمار في رأس المال البشري"، حيث ستشهد الجلسة الحديث عن مشروع مصر لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

وأوضحت الوزيرة أن هناك فجوة تمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تصل إلى نحو 3.7 تريليون دولار، مشيرة إلى أن من ضمن الابتكار في آليات تمويل هذه الفجوة ما يسمى "التمويل المختلط" لتمويل القطاع الخاص عبر مزج التمويلات منخفضة التكلفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقالت الوزيرة إن وزارة التعاون الدولي تعد الاستراتيجيات المختلفة مع عدد من المؤسسات الدولية، ويتم وضع أولويات الحكومة في المشروعات المختلفة ضمن هذه الاستراتيجيات والعمل على توفير التمويلات لها.