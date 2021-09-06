ارتفاع سعر كرتونة البيض في الأسواق مع بداية تعاملات الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كرتونة البيض بالمزرعة 3 جنيهات خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس، وفقا لقول عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وارتفع سعر كرتونة البيض بالمزرعة بين 38 و42 جنيهًا مقابل 37 و39 جنيهًا، ليباع للمستهلك في الأسواق بين 43 و47 جنيهًا، باختلاف نوعه.

وقال السيد، إن سعر كيلو الدواجن البيضاء يتراوح بين 23 و24 جنيهًا بالمزرعة، ليباع بنحو 28 جنيهًا للمستهلك.

وأضاف السيد، أن سعر كيلو الدواجن البلدي بالمزرعة يتراوح بين 36 و37 جنيهًا، وتباع بالأسواق بنحو 43 جنيهًا.

وبحسب رئيس الشعبة، فإن سعر الكتكوت ارتفع إلى بين بين 6 و8 جنيهات بالمزرعة مقابل 5 و7 جنيهات.

وذكر السيد، أن سعر الطن العلف يتراوح بين 8100 جنيه و8150 جنيهًا.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.