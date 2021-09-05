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مصر تبحث مع الكوميسا آليات تفعيل منصة "صوت 50 مليون امرأة أفريقية"

11:07 ص الأحد 05 سبتمبر 2021
مصر تبحث مع الكوميسا آليات تفعيل منصة "صوت 50 مليون امرأة أفريقية"

جانب من اللقاء

كتب- مصطفى عيد:

عقد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اجتماعا مع ممثلي السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) لمناقشة آليات تفعيل خدمات المنصة الأفريقية "صوت خمسين مليون امرأة أفريقية"، بحسب بيان من الجهاز اليوم الأحد.

وتعتبر المنصة الأفريقية "صوت خمسين مليون امرأة أفريقية" أول منصة إلكترونية تربط بين 50 مليون امرأة في مجال الأعمال التجارية والصناعية داخل 38 دولة أفريقية، بحسب الجهاز.

وأكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن زيادة التعاون والتبادل التجاري مع الدول الأفريقية من أهم أولويات وتوجهات الدولة المصرية حاليا.

وأشارت إلى أن جهاز تنمية المشروعات يعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على الاستفادة من السوق الأفريقي الواعد لتسويق منتجات أصحاب المشروعات الصغيرة وفتح منافذ جديدة أمامهم لتصدير منتجاتهم وتطويرها مما يمكنهم من تلبية احتياجات هذه الأسواق.

وقالت نيفين جامع إن التوسع في السوق الأفريقي سيساعد أصحاب المشروعات على الاستفادة من المواد الخام والموارد الطبيعية المتاحة بهذه الدول واستخدامها في تصنيع منتجاتهم بأسعار مناسبة وتنافسية.

وشارك في الاجتماع عدد من الجهات المعنية بالمرأة من الوزارات والمؤسسات والمجالس القومية والاتحادات والروابط الداعمة للمرأة إلى جانب ممثلي البنك المركزي المصري.

وأشار المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار جهود الجهاز للتعاون مع كافة شركاء التنمية لتهيئة البيئة المناسبة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وذكر أن هذا الاجتماع تم بهدف تقديم خدمات فعلية لسيدات الأعمال من خلال منصة "خمسين مليون امرأة أفريقية" التي تم إطلاقها رسميا بالتعاون بين جهاز تنمية المشروعات ومجموعة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) والبنك الأفريقي للتنمية.

وأوضح شاش أن هذه المنصة تهدف إلى المساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي والتبادل التجاري بين الدول الأفريقية والعمل على استخدام الموارد الطبيعية المتاحة بهذه الدول للخروج بمنتج أفريقي يتمتع بالمعايير المناسبة لترويجه في الأسواق المحلية والعالمية.

وقالت سالي سعدة، رئيس المكتب الفني بجهاز تنمية المشروعات، إن الاجتماع شهد مناقشة خطة العمل التي سيتم تنفيذها لتعريف سيدات الأعمال في مصر بالخدمات التي تتيحها المنصة والفرص التصديرية المتاحة بالدول الأفريقية وآليات التصدير لهذه الدول والإجراءات المطلوبة.

كما تتضمن الخطة التعرف على الموارد الطبيعية المتاحة بكل دولة وكيفية استيرادها مما يتيح للآلاف من سيدات الأعمال في مصر الوصول إلى السوق الأفريقي والتعرف على أذواق واحتياجات المواطنين بهذه المناطق وتقديم المنتجات المناسبة لها، بحسب سالي سعدة.

الكوميسا مصر منصة صوت المرأة الافريقية تنمية المشروعات منصة إلكترونية

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