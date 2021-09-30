الملا يطلق آخر دفعات برنامج "تنمية القدرات البشرية بقطاع التعدين"

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كتب- مصطفى عيد:

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إطلاق الدفعة الرابعة والأخيرة من برنامج "تنمية وتطوير القدرات البشرية بقطاع التعدين" الذي تنفذه هيئة الثروة المعدنية بالتعاون مع شركة إنبي، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الخميس.

ويأتي البرنامج، في إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع التعدين، ويهدف إلى تنمية المهارات الإدارية والتكنولوجية للمتدربين للاستفادة المثلى من اقتصاديات صناعة التعدين، وفقا للبيان.



والتقى وزير البترول مع الملتحقين الجدد من العاملين بهيئة الثروة المعدنية بالدفعة الرابعة من البرنامج التدريبي المتطور، والذين يصل عددهم إلى 63 متدرباً، ليصل إجمالي عدد المتدربين في البرنامج بمراحله الأربع 311 متدرباً، يمثلون المستويات الوظيفية المختلفة سواء الشباب أو الإدارة الوسطى والإدارة العليا.

وحضر اللقاء المهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية، وخالد الششتاوي رئيس هيئة الثروة المعدنية، والمهندس أشرف بهاء رئيس شركة إنبي.

وأكد الملا أن بناء قدرات العاملين ورفع كفاءتهم يعد أحد أهم برامج مشروع تطوير وتحديث قطاع التعدين باعتبارهم النواة الحقيقية والركيزة الأساسية لأعمال التطوير والتنمية المستدامة لوضع هذا القطاع الحيوي في مصاف القطاعات الاقتصادية المهمة بالدولة، ليساهم بفعالية خلال السنوات القليلة القادمة في دعم الاقتصاد والدخل القومي.

وأشار إلى أن البرنامج الجديد تضمن إضافة موضوع التنمية المستدامة من منطلق التكليفات التي تم إصدارها لإنشاء إدارة في كل شركة للتنمية المستدامة في قطاع البترول متمشياً مع برنامج التطوير والتحديث.

وأشاد الملا بجهود شركة إنبي في توفير بيئة تدريبية فنية متخصصة في هذا المجال ونجاحها في إتمام الدفعات السابقة من البرنامج رغم التحديات وأزمة فيروس كورونا.



ووجه الملا بالاستعداد للبدء في برنامج فني للجيولوجيين بهيئة الثروة المعدنية بالاستفادة من خبرات شركات التعدين العالمية والنماذج الناجحة في هذا المجال، لصقل مهاراتهم لاستكمال خطط التدريب وإحداث نقلة نوعية لقطاع التعدين.

وطالب الوزير المتدربين بالجدية والاهتمام واستثمار الفرصة لتحقيق أقصى استفادة من البرنامج الذي تم إعداده وفق المعايير العالمية والاستعانة فيه بأعلى الوسائل التكنولوجية وأفضل المدربين.

يذكر أن الدفعة الأولى والثانية والثالثة من البرنامج انتهت من اجتياز البرنامج بنجاح بإجمالي 248 متدربا.