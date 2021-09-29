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أسعار الذهب العالمية تعاود الارتفاع في بداية جلسة اليوم الأربعاء

10:37 ص الأربعاء 29 سبتمبر 2021
أسعار الذهب العالمية تعاود الارتفاع في بداية جلسة اليوم الأربعاء

أسعار الذهب العالمية

كتبت- شيرين صلاح:

عادت أسعار الذهب العالمية للارتفاع في الساعات الأولى من تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بختام جلسة أمس، وفقا لوكالة بلومبرج.

وبحسب بيانات الوكالة، سجل سعر أوقية الذهب 1740.45 دولار، في الساعة 9:36 صباحا بتوقيت القاهرة، بزيادة قدرها 6.4 دولار عن مستواه في ختام تعاملات أمس.

وكان سعر أوقية الذهب سجل 1734.01 دولار في ختام جلسة أمس الثلاثاء.

أسعار الذهب العالمية الذهب أوقية الذهب

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