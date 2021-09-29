أسعار الذهب العالمية تعاود الارتفاع في بداية جلسة اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

عادت أسعار الذهب العالمية للارتفاع في الساعات الأولى من تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بختام جلسة أمس، وفقا لوكالة بلومبرج.

وبحسب بيانات الوكالة، سجل سعر أوقية الذهب 1740.45 دولار، في الساعة 9:36 صباحا بتوقيت القاهرة، بزيادة قدرها 6.4 دولار عن مستواه في ختام تعاملات أمس.

وكان سعر أوقية الذهب سجل 1734.01 دولار في ختام جلسة أمس الثلاثاء.