غرفة الملابس الجاهزة: إنشاء مركز تدريب دائم في حي الأسمرات

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كتبت- شيرين صلاح:

قال محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة تعمل حاليا على إنشاء مركز تدريب دائم تابع للغرفة في حي الأسمرات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

ووفقا لبيان الغرفة اليوم الثلاثاء، ذكر عبد السلام أن إنشاء المركز يأتي ضمن تنفيذ خطة لتدبير العمالة المطلوبة داخل القطاع وتحديدا في مناطق القاهرة الكبرى ومدينة نصر، وطبقا للأعداد والتخصصات المطلوبة من المصانع خلال الفترة القادمة.

وأضاف أن الغرفة تنظم حاليا دورات مركزة لتعليم الفتيات المبادئ الأساسية للالتحاق بالعمل بالمصانع، حيث تستهدف الدورات الفتيات من سن 18 إلى 30 سنة.

وتشمل هذه الدورات الجانبين النظري والعملي، حيث قامت الغرفة بتحديث وتطوير البرنامج التدريبي الأساسي ليستمر أسبوعين فقط لإعداد الفتيات بالكفاءة المطلوبة وبالاستعانة بأكفأ المدربين المتخصصين بالقطاع، وفقا لعبد السلام.

وأشار عبد السلام إلى أن الغرفة تصرف مكافآت للمتدربات والمدربين وتدبر الخامات والمعدات المطلوبة للعملية التدريبية، وهو ما يأتي في إطار جهود الدولة لتمكين المرأة الاقتصادي ومساعدة الأم المعيلة.