مع اقتراب العام الدراسي.. هل يرتفع الإقبال على مستلزمات الوقاية من كورونا؟

كتبت- شيرين صلاح:

قال محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن الإقبال على شراء مستلزمات كورونا ضعيف خلال الفترة الحالية.

وتوقع عبده ألا يرتفع الإقبال على مستلزمات الوقاية من العدوى، على الرغم من اقتراب موسم الدراسة وارتفاع الأعداد بالموجة الرابعة للفيروس، نظرا لتعود المواطنين.

وارتفعت أعداد الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الحالية سبب مرور البلاد حاليا ذروة الموجة الرابعة الفيروس.

وقال عبده، إنه بعد الموجة الأولى للفيروس بدأ سوق المستلزمات الطبية يشهد تراجعا في الإقبال على الشراء حتى أصبح ضعيفا بالوقت الحالي على الرغم من ارتفاع أعداد الإصابة.

ووفقا لقول عبده، فإن المواطنين تأقلموا على الوضع الوبائي الموجود حاليا، لذا بدأوا في الابتعاد التدريجي عن شراء المستلزمات الوقائية لكورونا.

ومع ضعف الطلب على الشراء، تراجعت أسعار المستلزمات الوقائية لكورونا تدريجيا وبشكل كبير، حيث تراجع سعر علبة الكمامات إلى 25 جنيهًا بالأسواق حاليا مقابل أكثر من 300 جنيه مقارنة بالموجة الأولى للفيروس، بحسب رئيس الشعبة.

كما تراجع سعر لتر الكحول إلى 50 جنيهًا بالأسواق مقابل سعر تخطى 200 جنيه مقارنة بالموجة الأولى لكورونا.

وذكر رئيس الشعبة، أن المصانع التي تنتج المستلزمات الوقائية لكورونا بدأت في تخفيض حجم الإنتاج اليومي من هذه المستلزمات، وفقا للعرض والطلب بالأسواق.

ويصل عدد المصانع التي تنتج المستلزمات الطبية في مصر إلى أكثر من 340 مصنعا، ووصل عدد المصانع التي تنتج الكمامات إلى أكثر من 15 مصنعًا خلال ذروة الموجة الأولى لكورونا، بزيادة 20 خط إنتاج منذ بداية أزمة كورونا، وفقا لما قاله شريف عزت رئيس غرفة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات سابقا.