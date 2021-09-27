أسعار الذهب العالمية ترتفع في بداية أولى جلسات الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب العالمية في بداية تعاملات اليوم الاثنين, أولى جلسات الأسبوع، مقارنة بختام جلسة الجمعة الماضية، وفقا لوكالة بلومبرج.

وبحسب بيانات الوكالة، سجل سعر أوقية الذهب 1760.07 دولار، بارتفاع قدرة 9.6 دولار، في الساعة 9:24 صباحا يتوقيت القاهرة.

وكان سعر أوقية الذهب سجلت 1750.4 دولار في ختام جلسة الجمعة الماضية، آخر جلسات الأسبوع.