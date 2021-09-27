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أسعار الذهب العالمية ترتفع في بداية أولى جلسات الأسبوع

10:06 ص الإثنين 27 سبتمبر 2021
أسعار الذهب العالمية ترتفع في بداية أولى جلسات الأسبوع

أسعار الذهب العالمية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب العالمية في بداية تعاملات اليوم الاثنين, أولى جلسات الأسبوع، مقارنة بختام جلسة الجمعة الماضية، وفقا لوكالة بلومبرج.

وبحسب بيانات الوكالة، سجل سعر أوقية الذهب 1760.07 دولار، بارتفاع قدرة 9.6 دولار، في الساعة 9:24 صباحا يتوقيت القاهرة.

وكان سعر أوقية الذهب سجلت 1750.4 دولار في ختام جلسة الجمعة الماضية، آخر جلسات الأسبوع.

أسعار الذهب العالمية أسعار الذهب الذهب

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