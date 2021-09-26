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تراجع الطماطم والكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

10:33 ص الأحد 26 سبتمبر 2021
تراجع الطماطم والكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الباذنجان البلدي، والفلفل الرومي البلدي، والليمون، والكانتلوب بين 50 قرشا وجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وتراجعت أسعار الكوسة، والطماطم، والجوافة بين 50 قرشا وجنيه، اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.75 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

البطاطس 4.5 و6.5 جنيه.

البصل بين 2 و 3.5 جنيه.

الكوسة بين 2.5 و5.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 8 جنيهات و15 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الملوخية بين 2 و2.5 جنيه.

الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 6 و9 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الكانتلوب بين 5 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

المانجو العويس بين 19 و25 جنيها.

المانجو الزبدية بين 14 و20 جنيها.

المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.

أسعار الخضر والفاكهة سوق العبور الطماطم الكوسة

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