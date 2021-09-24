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رغم تراجع الطماطم.. ارتفاع أسعار 6 أصناف خضروات خلال أسبوع بسوق العبور

12:58 م الجمعة 24 سبتمبر 2021
رغم تراجع الطماطم.. ارتفاع أسعار 6 أصناف خضروات خلال أسبوع بسوق العبور

أرشيفية

القاهرة – مصراوي:

ارتفعت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في سوق العبور، وبينها البطاطس والبصل والكوسة والفصوليا، والتفاح المصري والليمون البلدي.
بينما تراجعت أسعار الطماطم اليوم الجمعة، جنيها مقارنة بالجمعة الماضي، وتراجع الباذنجان الباذنجان والخيار البلدي، 50 قرشاـ، في سوق الجملة.
ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 3 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.
البطاطس بين 4.5 و6.5 جنيه، بزيادة جنيه.
البصل بين 2 و 3.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.
الكوسة بين 3 و6 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.
الفاصوليا بين 9 جنيهات و13 جنيها، بزيادة 2 جنيه.
الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.
الفلفل الرومي البلدي بين 3 و5 جنيهات، بزيادة جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.
الملوخية بين 2 و2.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.
الخيار البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.
أسعار الفاكهة:
البرتقال الصيفي بين 6 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.
الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.
الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.
الجوافة بين 4 و8 جنيهات.
المانجو العويس بين 19 و25 جنيها.
المانجو الزبدية بين 14 و20 جنيها.
المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.

أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور

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