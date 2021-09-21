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تعرف على أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

10:00 ص الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
تعرف على أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عددا من أصناف الخضراوات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في سوق الجملة بالعبور، عند نفس أسعار أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 3 و6 جنيهات، وسعر كيلو البطاطس بين 4 جنيهات و6.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 1.5 و3.5 جنيه.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 3 و6 جنيهات.
البطاطس بين 4 جنيهات و6.5 جنيه.
البصل بين 1.5 و 3.5 جنيه.
الكوسة بين 3 و5 جنيهات.
الفاصوليا بين 7 جنيهات و13 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 3 و5 جنيهات
الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الملوخية بين جنيه و2 جنيه.
الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 6 و9 جنيهات.
الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.
الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.
الجوافة بين 4 و8 جنيهات.
المانجو العويس بين 19 و25 جنيها.
المانجو الزبدية بين 14 و20 جنيها.
المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.

أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور

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