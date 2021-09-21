تعرف على أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عددا من أصناف الخضراوات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في سوق الجملة بالعبور، عند نفس أسعار أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 3 و6 جنيهات، وسعر كيلو البطاطس بين 4 جنيهات و6.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 1.5 و3.5 جنيه.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 3 و6 جنيهات.

البطاطس بين 4 جنيهات و6.5 جنيه.

البصل بين 1.5 و 3.5 جنيه.

الكوسة بين 3 و5 جنيهات.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و5 جنيهات

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين جنيه و2 جنيه.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 6 و9 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و8 جنيهات.

المانجو العويس بين 19 و25 جنيها.

المانجو الزبدية بين 14 و20 جنيها.

المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.