مديرة بوزارة المالية الأولى على دفعتها في ماجستير إدارة الأعمال

كتب- مصطفى عيد:

حصلت راندا عبد اللطيف الشربيني، المدير العام بالخبرة المالية بقطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، على درجة الماجستير المهني في إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، حيث جاءت في المركز الأول على دفعة أغسطس 2021.

وقالت راندا عبد اللطيف الشربيني، في تصريحات لها اليوم الخميس، إنها حرصت على دراسة الماجستير المهني في إدارة الأعمال؛ بما يُسهم في التوظيف الأمثل للبحوث والدراسات العلمية في تطوير الأداء الوظيفي، والنهوض بمستوى العمل في نطاق اختصاصها، وتحقيق الجودة الشاملة خاصة في مجالات البحوث والتكاليف وإدارة المشروعات.

وأشارت إلى حرصها على اكتساب المهارات الإدارية الحديثة وفق أسس علمية وبحثية؛ بما يُمكنها من تطبيق ذلك على الجانب المهني والارتقاء بمستوى الأداء ومواكبة عمليات التطوير التي تتم بقطاع الحسابات والمديريات المالية ضمن استراتيجية التطوير الشامل التي يقود تنفيذها الدكتور محمد معيط وزير المالية.

وأوضحت الشربيني أن دراسة إدارة الأعمال تجعل الشخص أكثر قدرة على الفهم العام لأساسيات الإدارة، بالإضافة إلى الجانب الفني حيث تغطي المواد الأساسية احتياجات المدير في أي قطاع من قطاعات العمل، بينما تغطي المواد الاختيارية القضايا التخصصية.

وأضافت أن هناك مسئولية كبيرة تقع على عاتق العاملين بوزارة المالية تدفعهم إلى بذل قصارى الجهد لتطوير قدراتهم العلمية، على نحو ينعكس في الارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي، بما يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود لتطوير أنماط العمل الحكومي، من أجل الإسهام في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية وفق "رؤية مصر 2030".