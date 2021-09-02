زيادة الطماطم والفاصوليا.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الطماطم، والفاصوليا، والفلفل الرومي البلدي، و المانجو الزبدية بين 15 قرشا و5 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما تراجعت أسعار الفلفل الحامي البلدي، والجوافة، والمانجو العويس بين 25 قرشا و5 جنيهات، اليوم، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و5.25 جنيه، بزيادة 15 قرشا.

البطاطس بين 3 جنيهات و6.5 جنيه.

البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الكوسة بين 3 و6 جنيهات.

الفاصوليا بين 10 جنيهات و30 جنيها، بزيادة 5 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.75 و4.75 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و3.75 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 3 و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 4 و7 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات.

التفاح المصري بين 12 و18 جنيها.

الكانتلوب بين 3 و6 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

التين البرشومي بين 8 جنيهات و12 جنيها.

المانجو العويس بين 20 و40 جنيها، بتراجع 5 جنيهات.

المانجو الزبدية بين 14 و20 جنيها، بزيادة جنيهين.

المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.