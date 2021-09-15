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ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

10:06 ص الأربعاء 15 سبتمبر 2021
ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 فى بداية تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة طفيفة بلغت 0.01% إلى مستوى 11189 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.03%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 0.05%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع في نهاية تداولات جلسة أمس بنسبة 0.43% إلى مستوى 11187 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب.

البورصة المصرية المؤشر الرئيسي للبورصة البورصة

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