ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 فى بداية تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة طفيفة بلغت 0.01% إلى مستوى 11189 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.03%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 0.05%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع في نهاية تداولات جلسة أمس بنسبة 0.43% إلى مستوى 11187 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب.