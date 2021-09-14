مشتريات عربية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 فى نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة بلغت 0.43% إلى مستوى 11187 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب.

بينما هبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.33%، واستقر مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 16.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 13.2 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 3 ملايين جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع في نهاية تداولات جلسة أمس بنسبة 0.94% إلى مستوى 11140 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب.