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البلطي يواصل الارتفاع.. أسعار السمك في سوق العبور خلال تعاملات اليوم

10:02 ص الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
البلطي يواصل الارتفاع.. أسعار السمك في سوق العبور خلال تعاملات اليوم

أسعار السمك في سوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في سوق الجملة بالعبور مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 20 و25 جنيها.

بينما تراجع سعر كيلو الجمبري الصغير 30 جنيها، ليتراوح بين 90 و150 جنيها.

واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و120 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ما بين 60 و75 جنيها.

وسعر كيلو السمك البوري بين 50 و60 جنيها، وفقا لبيانات سوق العبور.

وسجل سعر كيلو الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

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