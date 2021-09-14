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تراجع طفيف في أسعار الذهب العالمية ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء

09:58 ص الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
تراجع طفيف في أسعار الذهب العالمية ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب العالمية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب العالمية، في بداية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، للجلسة الثانية على التوالي، مقارنة بختام جلسة أمس، وفقا لوكالة بلومبرج.

ووفقا لبيانات الوكالة، تراجع سعر أوقية الذهب إلى 1790.7 دولار، بانخفاض قدرة 3 دولارات، في الساعة 9:44 صباحا بتوقيت القاهرة.

وسجل سعر أوقية الذهب، في ختام جلسة أمس نحو 1793.7 دولار.

أسعار الذهب العالمية أسعار الذهب الذهب دولار

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