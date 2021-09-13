نيفين جامع تستعرض الاستعدادات النهائية للمشاركة المصرية بإكسبو دبي2020

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إن الدولة المصرية حريصة على تقديم مشاركة متميزة بفعاليات اكسبو 2020 بدبي تعكس الحضارة المصرية العريقة ورؤية مصر لتطور الحاضر واستشراف المستقبل.

وأضافت في بيان صحفي اليوم الاثنين أن الجناح المصري سيكون محط أنظار زائري المعرض لما يتضمنه من إبهار في التصميمات والمحتوى وبما يعكس الهوية المصرية.

وجاءت تصريحات خلال زيارتها للجناح المصري المشارك بفعاليات إكسبو 2020 بدبي، حيث تفقدت الوزيرة الاستعدادات النهائية بالجناح تمهيداً لانطلاق فعاليات اكسبو 2020 بدبي نهاية الشهر الجاري.

ورافق الوزيرة خلال الزيارة السفير شريف البديوي، سفير مصر بالإمارات والمستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والدكتور، أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري والمفوض العام للمشاركة المصرية بهذا الحدث الدولي والسفير أشرف الديب قنصل عام مصر بدبي وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي والوزير مفوض تجاري أشرف حمدي رئيس المكتب التجاري المصري بدبي.

وقالت الوزيرة إن الدولة المصرية تعول على مشاركتها بجناح متميز في هذا المحفل الهام وتستهدف أن يكون الجناح المصري من أبرز وأهم الأجنحة ذات الإقبال الكبير في الإكسبو وذلك بفضل ما تتمتع به مصر بحضارة عريقة ومكانة راسخة في المنطقة فضلاً عن حركة التنمية المستدامة التي خاضت مصر غمارها على مدار السنوات القليلة الماضية.

وبحسب الوزيرة انتهت كافة الأعمال الداخلية والخارجية بالجناح المصري بإكسبو 2020 بدبي، ووضع اللمسات النهائية للمحتوى الذي سيعرض بالجناح المصري وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية ليعكس المحتوى ثقل ومكانة مصر على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأوضحت جامع أن مبني الجناح المصري المشارك بالإكسبو يعكس الحضارة المصرية وأهم سمات الشخصية المصرية عبر التاريخ، الى جانب التركيز على مصر المستقبل وأهم الفرص المتاحة أمام المستثمرين في كافة القطاعات، مشيرة إلى أن الجناح المصري سيتضمن فرص جيدة لعقد لقاءات بين الشركات بهدف إبرام صفقات تجارية واستثمارية بما يعظم الأثر الاقتصادي للمشاركة المصرية بالمعرض.

وقد استعرضت الوزيرة آخر التطورات المتعلقة بنقل التابوت المصري المكتشف مؤخراً بمنطقة سقارة الأثرية والذي سيتم عرضه بالجناح المصري لإكسبو حيث من المقرر وصول التابوت لمقر الجناح خلال الأيام القليلة المقبلة تمهيداً لبدء عرضه بالجناح اعتباراً من مراسم الافتتاح.

وأوضحت أنها ستعرض عدد من المستنسخات الأثرية بالجناح المصري بالمعرض بما يضمن تحقيق أكبر قدر ممكن من الإقبال من جموع الزائرين المهتمين بالآثار والحضارة المصرية العريقة.

وقال أحمد مغاوري، رئيس التمثيل التجاري والمفوض العام للمشاركة المصرية بإكسبو 2020 بدبي، إنه من المقرر المشاركة بعدد من الأحداث والفعاليات الدولية خلال مدة الإكسبو التي تبلغ 6 أشهر وتضم الموضوعات الخاصة بالمدن والتطوير العمراني، والسياحة، والتنمية المستدامة، والصحة، والزراعة وتحسين مستوى المعيشة، والمرأة والشباب.

وأشار إلى أن مصر ستحظى بحضور فعال خلال الإكسبو على مستوى الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لاستعراض التطورات في هذا الملف من حيث نتائج الإصلاح الاقتصادي والمشروعات العملاقة، فضلاً عن وجود فرص لعقد لقاءات بين الشركات بهدف إبرام صفقات تجارية واستثمارية وهو الأمر الذي تسعى الوزارة لاستغلاله من خلال التنسيق مع الشركات المصرية المهتمة بهذا الأمر.

وأضاف مغاوري أنه سيتم تقديم مصر في الإكسبو كوجهة استثمارية متميزة بالمنطقة لما تتمتع به من مشروعات قومية ضخمة في البنية التحتية وإجراءات لجذب الاستثمارات الأجنبية ومدن ذكية ومناطق صناعية إلى جانب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ويقع الجناح المصري في منطقة الفرص والتي تعتبر أهم منطقة بإكسبو دبي، بجوار جناح دولة الإمارات العربية المتحدة وهو ما يعكس أهمية مصر ولا سيما لما تتميز به من خبرات وتتمتع به حضارتها العريقة وتنفرد به الشخصية المصرية من سمات متميزة عبر التاريخ.

وأضاف أن الجناح المصري سيشهد طوال مدة الإكسبو إقامة 103 فعالية تتضمن ورش عمل ولقاءات نقاشية ولقاءات أعمال وصالونات ثقافية، إلى جانب 9 معارض متخصصة في مجالات الآثار والتعليم والاستثمار العقاري ومعرض تراثنا، فضلاً عن الفعاليات الترفيهية والثقافية.