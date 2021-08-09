حديد عز تتحول للربح خلال النصف الأول من 2021 وتحقق 2.3 مليار جنيه

كتبت- شيرين صلاح:

تحولت شركة حديد عز للربح خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بتحقيق خسائر خلال نفس الفترة العام الماضي.

وأظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة حديد عز المرسلة للبورصة اليوم الاثنين، فإنها حققت أرباحًا بلغت 2.39 مليار جنيه في النصف الأول من 2021 مقابل خسائر بلغت 2.77 مليار جنيه في نفس الفترة من عام 2020.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من 2021 إلى 30.4 مليار جنيه مقابل 17.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2020.

وبلغ حجم صادرات الشركة خلال أول 6 أشهر من عام 2021 نحو 587 مليون دولار، منها 477 مليون دولار صلب مسطح مدرفل، و110 مليون دولار لفائف حديد التسليح.

وارتفع الاستهلاك العالمي للصلب إلى 1.004 مليون طن في النصف الأول من 2021، بنسبة 14% عن النصف الأول من 2020.

وكان الاستهلاك 516 مليون طن في الربع الثاني من 2021، بزيادة 6% عن الربع الأول.

وبحسب البيان، تتصدر الصين استهلاك الصلب عالميا، وأدى ذلك إلى دفع سعر خام الحديد وأسعار المواد الخام الأخرى إلى الزيادة أيضا.

وبلغ الاستهلاك المحلي لحديد التسليح 3.36 مليون طن في النصف الأول من عام 2021، بزيادة قدرها 2% عن النصف الأول من عام 2020.

وتعمل مجموعة حديد عز في صناعة وتجارة وتوزيع الحديد والصلب بكل أنواعه وما يرتبط به من منتجات وخدمات، ويتبعها 4 شركات تشمل شركة مصانع عز للدرفلة، والعز الدخيلة للصلب- الإسكندرية، وحديد للصناعة والتجارة والمقاولات كونتراستيل، ومصر لصناعة لوازم المواسير والمسبوكات.