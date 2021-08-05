10 أيام متبقية من مهلة سداد فاتورة يوليو للتليفون الأرضي دون إجراءات



كتب- علاء حجاج:

يتبقى 10 أيام من المهلة التي منحتها الشركة المصرية للاتصالات للعملاء من أصحاب خطوط الهاتف الأرضي لدفع فاتورة شهر يوليو 2021 والتي تنتهي في 14 أغسطس وذلك دون اتخاذ أي إجراءات أو فرض غرامات.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات أعلنت إصدارها لفاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2021، ويمكن لعملاء الهاتف الأرضي الاستعلام عن قيمة الفاتورة عبر الموقع الرسمي للشركة وسداد قيمتها عبر وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة.

وتستطيع أيضًا معرفة فاتورة التليفون الأرضي من خلال طريق الاتصال بالرقم المختصر 19777 وإدخال رقم التليفون وسيتم الرد بقيمة الفاتورة المستحقة.

وتحسب الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون المنزلي لشهر يوليو عن استهلاك التليفون خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو 2021، ويمكن الاستعلام عن قيمة الفاتورة من خلال هذا الرابط https://billing.te.eg/ar-EG

وحددت المصرية للاتصالات مواعيد سداد الفاتورة بداية من 15 يوليو حتى 14 أغسطس على أن يحول الخط بعدها للاستقبال فقط للمتخلفين عن السداد وإذا استمر عدم سداد الفاتورة حتى 15 سبتمبر يرفع الخط عنهم ويفرض غرامة مالية.

وتبدأ قيمة غرامة التخلف عن سداد فاتورة الأرضي من 10 جنيهات، أو حساب نسبة 1.5% من قيمة الاشتراك، بحد أقصى 11 شهرا، ولا تتم إضافة رسوم بعدها.

وجاءت مواعيد السداد كالتالي:

15 يوليو 2021: إصدار فاتورة الهاتف الأرضي يوليو 2021 والسماح بسدادها لمدة شهر بدون غرامة

15 أغسطس 2021: تحويل خط التليفون الأرضي للعمل بنظام الاستقبال فقط لمدة شهر.

15 سبتمبر 2021: فرض غرامة تأخير ورفع الخط مؤقتًا من الخدمة.

ويمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات عن طريق إدخال كود المحافظة ورقم التليفون وكود المحافظة.

وتتاح عدة طرق لسداد فاتورة الهاتف الأرضي والتي تشمل "الدفع الالكتروني عبر موقع الشركة - مراكز شركة المصرية للاتصالات WE (السنترالات) - ماكينات الصراف الآلي لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي - مصاري - مكاتب البريد - خدمة فودافون كاش - خدمة فوري - خدمة سداد - خدمة Bee - خدمة خدماتي - خدمة أمان - خدمة ممكن".