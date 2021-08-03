كوليرز إنترناشيونال ترفع توقعاتها لإشغالات فنادق القاهرة في 2021 (إنفوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

رفعت مؤسسة كوليرز إنترناشيونال، المتخصصة في الاستشارات والبحوث العقارية، توقعاتها لمتوسط نسب إشغال الفنادق في القاهرة خلال عام 2021 وذلك في تقريرها عن شهر أغسطس الجاري مقارنة بما كانت عليه في شهر يوليو الماضي.

وقالت المؤسسة، في تقرير شهر أغسطس لتوقعات فنادق منطقة الشرق الأوسط، إنها تتوقع متوسط معدل إشغال لفنادق القاهرة 49% خلال عام 2021، وذلك مقارنة بمتوسط كان متوقعا في تقرير شهر يوليو 44%.

وخفضت المؤسسة توقعاتها لمتوسط معدلات الإشغال المتوقعة لفنادق الإسكندرية خلال عام 2021 بشكل طفيف في تقرير أغسطس لتصبح 57% مقارنة بنسبة 58% في تقرير شهر يوليو.

بينما أبقت المؤسسة على توقعاتها لمتوسط معدل إشغال فنادق مدينتي الغردقة وشرم الشيخ.

ويرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التالي توقعات مؤسسة كوليرز إنترناشيونال في تقرير شهر أغسطس لمتوسط معدلات الإشغالات المتوقعة بفنادق القاهرة وشرم الشيخ والغردقة والإسكندرية خلال عام 2021 ونسب الارتفاع في العائد المتوقع لكل غرفة متاحة مقارنة بما كانت عليه في عام 2020.