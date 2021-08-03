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قطاع الأعمال: انطلاق البرنامج التدريبي بمركز تدريب العاملين بغزل المحلة بعد تطويره

01:25 م الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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كتبت – شيماء حفظي:

أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام، انطلاق البرنامج التدريبي في مركز تدريب العاملين بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وذلك بعد الانتهاء من تطويره وتحديثه بشكل شامل.

وأوضح هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، في بيان اليوم الثلاثاء، أن البرنامج التدريبي يشمل تدريب نحو 180 مدربًا على مدار 6 أشهر في النواحي النظرية والعملية على البرنامج التدريبي المعد من قبل المكتب الاستشاري العالمي المشرف على تنفيذ خطة التطوير، وذلك لتأهيلهم لتدريب الآلاف من العاملين في شركات الغزل والنسيج على أساليب ونظم العمل الجديدة والماكينات الحديثة.

وأضاف أن المركز يضم نماذج من الماكينات الحديثة في مختلف مراحل الإنتاج من الغزل والنسيج والتجهيز والملابس، والتي تم توريدها من كبرى الشركات العالمية في أوروبا واليابان، إلى جانب معامل لفحص واختبار المنتجات.

وأعرب الوزير عن تمنياته بالتوفيق للمتدربين واكتساب مهارات جديدة بما يسهم في اكتمال منظومة التطوير بالعنصر البشري المؤهل للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة وبيئة العمل الجديدة، وفقا للبيان.

قطاع الأعمال الغزل والنسيج تدريب العاملين بالغزل غزل المحلة

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