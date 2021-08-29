الإحصاء: العاملون في الحكومة يحصلون على ضعف أجر القطاع الخاص مقابل ساعات عمل أقل

كتبت- ياسمين سليم:

تراجع متوسط الأجر الأسبوعي للعاملين في القطاع الخاص بنسبة 13.2% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2019، بحسب النشرة السنوية لإحصاءات التوظف والأجور وساعات العمل للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المنشورة اليوم الأحد.

وبلغ متوسط الأجر الأسبوعي للعاملين في القطاع الخاص 885 جنيهًا مقابل 1019 جنيهًا في عام 2019.

وفي المقابل ارتفع متوسط الأجر الأسبوعي للعاملين في القطاع العام والأعمال العام (الحكومة) بنسبة 24% ليسجل 1834 جنيهًا في 2020 مقابل 1479 جنيهًا في 2019.

ويوضح الإنفوجرافيك التالي متوسط الأجر النقدي الأسبوعي بالجنيه للقطاع العام/ الأعمال العام والخاص خلال الفترة من 2016 حتى 2020.

وسجل متوسط أجر الذكور في كل من القطاع العام والأعمال العام والقطاع الخاص تراجعًا ليسجل 940 جنيهًا مقابل 1295 جنيهًا في عام 2019.

وانخفض متوسط أجر الإناث في كل من القطاع العام والأعمال العام والقطاع الخاص ليسجل 776 جنيهًا مقابل 1220 جنيهًا في 2019.

وقال الجهاز إن متوسط أجر الذكور في القطاع العام والأعمال العام ارتفع إلى 1822 جنيهًا في 2020 مقابل 1455 جنيهًا في 2019.

وسجل متوسط أجر الإناث في القطاع العام والأعمال العام ارتفاعًا ليسجل 1913 جنيهًا مقابل 1649 جنيهًا في 2019.

وبلغ متوسط أجر الذكور في القطاع الخاص 911 جنيهًا في 2020، مقابل 745 جنيهًا للإناث.

وقال الجهاز إن نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار أعلى متوسط أجر أسبوعي بقيمة 2059 جنيهًا مقابل 1516 جنيهًا في 2019.

وسجل متوسط نشاط التعليم أقل متوسط أجر أسبوعي ليبلغ 549 جنيهًا مقابل 593 جنيهًا في 2019.

وبلغ متوسط ساعات العمل الأسبوعية بالنسبة للعاملين في القطاع العام والأعمال العام 49 ساعة مقابل 54 ساعة للعاملين في القطاع الخاص.

وتشمل الإحصائية بيانات العاملين بالمنشآت أقل من 10 عاملين، وفقًا لجهاز الإحصاء.