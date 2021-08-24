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قفزة في أسعار الذهب في مصر.. والجرام يصعد 6 جنيهات اليوم

12:51 م الثلاثاء 24 أغسطس 2021
قفزة في أسعار الذهب في مصر.. والجرام يصعد 6 جنيهات اليوم

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

قفزت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الاثنين، وزاد الجرام 6 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس، على الرغم من الانخفاض العالمي.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا بغرفة القاهرة التجارية، لـ"مصراوي"، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 791 جنيهًا مقابل 785 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 678 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 904 جنيهات، وبلغت قيمة الذهب في الجنيه 6328 جنيهًا.

وعالميًا، انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة 0.14%، ووصل سعر الأوقية إلى 1802.9 دولار في الساعة 12:23 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

أسعار الذهب الذهب سعر جرام الذهب عيار 18 عيار 24

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