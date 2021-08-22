تعرف على أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق الجملة في بداية الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم الأحد في بسوق العبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 60 و75جنيهًا.

وتراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و120 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو البوري ليتراوح بين 50 و60 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

وظل سعر كيلو الجمبري الصغير ثابتا ليتراوح بين 85 و165 جنيهًا، واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 22 و26 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو السمك الفيليه البلطي اليوم بين 30 جنيهًا و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا.