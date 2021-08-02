البترول تستهدف توصيل الغاز الطبيعي لـ 1.2 مليون وحدة سكنية خلال عام

كتب- مصطفى عيد:

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن خطة توصيل الغاز الطبيعي خلال العام المالي الحالي تستهدف إضافة 1.2 مليون وحدة سكنية جديدة للوحدات العاملة بالغاز الطبيعي في مصر من خلال المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين.

وقال الوزير إن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجهات الدولة بالتوسع في استخدامات الغاز بالمنازل والالتزام بتركيب عدادات مسبقة الدفع للعملاء الجدد سواء أكان النشاط تجارياً أو صناعياً أو منزلياً.

جاء ذلك خلال اجتماع لوزير البترول عن نشاط توصيل الغاز الطبيعي بحضور الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس"، وأحمد محمود نائب رئيس الشركة للتخطيط والمشروعات، ومحمد خضير مساعد رئيس الشركة لمشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

كما حضر الاجتماع أيضا محمد وسام مدير شئون الغاز بوزارة البترول، ورؤساء شركات غاز مصر، وتاون جاس، والشركة الحديثة للغاز، وصيانكو، وناتجاس، وماي جاس، والفيوم للغاز، وطاقة، وأوفر سيز.

واستعرض المشاركون في الاجتماع الدور المنوط بقطاع البترول في مبادرة حياة كريمة، حيث شدد الوزير على أهمية الالتزام بالبرنامج الزمني الموضوع.

وأوضح الملا، خلال الاجتماع، أنه تم تركيب 426 ألف عداد مسبوق الدفع حتى الآن مما يوفر للعملاء عمليات ضبط الاستهلاك ومتابعته باستمرار، مؤكدا أهمية الالتزام بمعدلات التنفيذ وفق الخطط الموضوعة في ظل الوعي القومي بأهمية تلك الخدمة الحضارية وما تحققها من عوائد اقتصادية للمواطن والدولة.

وذكر أن من بين هذه العوائد تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة بتقليل استهلاك البوتاجاز ومن ثم تقليل استيراده في ظل معدلات التوصيل المليونية غير المسبوقة التي يحققها المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وأضاف أن المشروع يستفيد في ذلك من الزخم والدعم الذي توفره الدولة، وكذلك قرار تقسيط التكلفة التي يتحملها العميل ضمن المناطق التي يدخلها المشروع لأول مرة على ست سنوات بواقع 30 جنيهاً شهرياً.

وأشار الملا إلى أن الإسراع بأعمال توصيل الغاز الطبيعي بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" المشروع الأول بمصر، له أولوية أولى في ظل اهتمام القيادة السياسية والحكومة بالمبادرة لتحقيق نقلة نوعية يستحقها الأهالي في ريف مصر.

وأوضح أن توصيل الغاز الطبيعي ضمن المبادرة يجري حالياً في 14 قرية وهناك 245 قرية يجري التحضير للبدء فيها فور انتهاء أعمال الصرف الصحي بها.

كما شهد الاجتماع استعراض موقف المهمات والمعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال، حيث شدد الوزير على أهمية الإعداد الجيد للكوادر البشرية اللازمة لتنفيذ أعمال التوصيل في المبادرة سواء بالنسبة لشركات التوصيل التابعة لقطاع البترول أو الشركات التابعة للقطاع الخاص.