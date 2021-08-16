كيف تطور معدل البطالة في عام ونصف من تداعيات جائحة كورونا؟ (جراف)
كتب- مصطفى عيد:
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل البطالة في مصر خلال الربع الثاني من عام 2021 إلى 7.3% من قوة العمل مقابل 7.4% خلال الربع الأول من نفس العام.
وتكررت هذه النسبة للمرة الثانية في العام ونصف الأخيرة التي شهدت تداعيات أزمة جائحة كورونا على الاقتصاد المحلي والعالمي، حيث سجل معدل البطالة 7.3% في الربع الثالث من عام 2020 وهو ما يعد ثاني أقل نسبة في نحو الـ 32 عاما الأخيرة بعد معدل 7.2% في الربع الرابع من عام 2020.
ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور معدل البطالة في آخر عام ونصف حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
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