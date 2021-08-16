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كيف تطور معدل البطالة في عام ونصف من تداعيات جائحة كورونا؟ (جراف)

04:22 م الإثنين 16 أغسطس 2021
كيف تطور معدل البطالة في عام ونصف من تداعيات جائحة كورونا؟ (جراف)

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

كتب- مصطفى عيد:

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل البطالة في مصر خلال الربع الثاني من عام 2021 إلى 7.3% من قوة العمل مقابل 7.4% خلال الربع الأول من نفس العام.

وتكررت هذه النسبة للمرة الثانية في العام ونصف الأخيرة التي شهدت تداعيات أزمة جائحة كورونا على الاقتصاد المحلي والعالمي، حيث سجل معدل البطالة 7.3% في الربع الثالث من عام 2020 وهو ما يعد ثاني أقل نسبة في نحو الـ 32 عاما الأخيرة بعد معدل 7.2% في الربع الرابع من عام 2020.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور معدل البطالة في آخر عام ونصف حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء معدل البطالة جائحة كورونا فيروس كورونا

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