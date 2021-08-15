أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عددا من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الأحد، عند نفس أسعار أمس.

واستقر سعر كيلو البلطي ليتراوح بين 21 و23 جنيها.

وظل سعر كيلو الجمبري الصغير ثابتا ليتراوح بين 85 و165 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130جنيها.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي بين 60 و75 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السمك البوري بين 49 و 57 جنيها، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

وتراوح سعر الفيليه البلطي اليوم بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.