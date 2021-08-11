Masrawy logo white

لموظفي الحكومة.. تعرف على خطوات الاستعلام عن مدى استحقاقك للترقية

04:16 م الأربعاء 11 أغسطس 2021
لموظفي الحكومة.. تعرف على خطوات الاستعلام عن مدى استحقاقك للترقية

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

كتب- مصطفى عيد:

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في بيان له اليوم، إطلاق موقع إلكتروني لتمكين الموظفين- المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو من يمثل القانون لهم الشريعة العامة- من معرفة مدى استحقاقهم للترقية.

وكان الجهاز أصدر مؤخرا القرار رقم 265 لسنة 2021 بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

ونستعرض في السطور التالية خطوات استعلام الموظف عن مدى استحقاقه للترقية عبر الموقع الإلكتروني:

1- الدخول إلى الموقع الإلكتروني: http://promotion.caoa.gov.eg/

2- إدخال البيانات الأساسية والتي تتضمن الاسم رباعي، والرقم القومي، وجهة العمل.

3- إدخال عدد من البيانات لمعرفة المستوى الوظيفي للمستعلم والتي تتضمن تاريخ التعيين / التثبيت على درجة دائمة، والمجموعة الوظيفية، والدرجة المالية، وتاريخ الحصول عليها.

4- الاختيار بين عدة خيارات لمعرفة القرارات الصادرة بالإجازات أو الإعارات للموظف ابتداءً من تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية في 2 نوفمبر 2016، وهي خيارات بين (لا يوجد - رعاية طفل أو مرضي - إعارة أو إجازة أخرى).

5- عند اختيار "إعارة أو إجازة أخرى" يتم إدخال تاريخ البداية وتاريخ النهاية، وإدخال الإجازات خلال الفترة حتى 30 يونيو 2019، والإجازات من أول يوليو 2019 وحتى 30 يونيو 2020 في خانة منفصلة، والإجازات من أول يوليو 2020 وحتى 30 يونيو 2021 في خانة ثالثة.

6- الضغط على زر "بحث" بعد ملء البيانات من أجل الاستعلام وظهور النتيجة والتي تظهر عن آخر 3 سنوات: أول يوليو 2019، وأول يوليو 2020، وأول يوليو 2021.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قانون الخدمة المدنية موظفي الحكومة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
83

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

71

متعافون اليوم

284789

إجمالي الإصابات

16582

إجمالي الوفيات

233298

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا