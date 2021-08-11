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أسعار الذهب العالمية تواصل الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

10:02 ص الأربعاء 11 أغسطس 2021
أسعار الذهب العالمية تواصل الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الذهب العالمية

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعها للجلسة الثانية على التوالي لتصعد 0.13% في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

ووفقا لبيانات الوكالة زاد سعر أوقية الذهب إلى 1731.1 دولارًا بارتفاع قيمته 2.21 دولار، في الساعة 9:12 صباحا بتوقيت القاهرة.

وسجل سعر أوقية الذهب بختام جلسة أمس نحو 1728.9 دولار.

أسعار الذهب العالمية الذهب

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