أسعار الذهب العالمية تواصل الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الأربعاء
كتبت- شيرين صلاح:
واصلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعها للجلسة الثانية على التوالي لتصعد 0.13% في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.
ووفقا لبيانات الوكالة زاد سعر أوقية الذهب إلى 1731.1 دولارًا بارتفاع قيمته 2.21 دولار، في الساعة 9:12 صباحا بتوقيت القاهرة.
وسجل سعر أوقية الذهب بختام جلسة أمس نحو 1728.9 دولار.
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