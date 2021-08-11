أسعار الذهب العالمية تواصل الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعها للجلسة الثانية على التوالي لتصعد 0.13% في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

ووفقا لبيانات الوكالة زاد سعر أوقية الذهب إلى 1731.1 دولارًا بارتفاع قيمته 2.21 دولار، في الساعة 9:12 صباحا بتوقيت القاهرة.

وسجل سعر أوقية الذهب بختام جلسة أمس نحو 1728.9 دولار.