قفزة في أسعار المانجو في سوق العبور اليوم.. والكيلو يرتفع 30 جنيهًا
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفعت أسعار 7 أصناف من الخضراوات والفاكهة بين 25 قرشا و30 جنيها في سوق العبور اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس.
بينما تراجعت أسعار كيلو الطماطم، والخيار البلدي، والليمون البلدي بين 5 قروش و 3 جنيهات.
ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة، في سوق العبور لتجارة الجملة يوميا.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.5 و 2.7 جنيه، بتراجع 5 قروش.
البطاطس بين 2.5 و5.75 جنيه، بزيادة 25 قرشا.
البصل بين 2.5 جنيه و3 جنيهات، بزيادة جنيه.
الكوسة بين 2 جنيه و6 جنيهات.
الفاصوليا بين 7 جنيهات و17 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 و3.5 جنيه.
الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.
أسعار الفاكهة:
البرتقال الصيفي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.
الليمون البلدي بين 4 و7 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.
العنب البناتي الأصفر بين 6 و9 جنيهات.
العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات.
التفاح المصري بين 12 و18 جنيها.
الكانتلوب بين 3 و6 جنيهات.
المانجو العويس بين 20 و50 جنيها، بزيادة 30 جنيها.
المانجو الهندي بين 15 و30 جنيها، بزيادة 8 جنيهات.
المانجو الزبدية بين 14 و20 جنيها، بزيادة جنيهين.
المانجو البلدي بين 8 جنيهات و14 جنيها، بزيادة جنيهين.
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