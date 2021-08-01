قفزة في أسعار المانجو في سوق العبور اليوم.. والكيلو يرتفع 30 جنيهًا

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 7 أصناف من الخضراوات والفاكهة بين 25 قرشا و30 جنيها في سوق العبور اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس.

بينما تراجعت أسعار كيلو الطماطم، والخيار البلدي، والليمون البلدي بين 5 قروش و 3 جنيهات.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة، في سوق العبور لتجارة الجملة يوميا.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و 2.7 جنيه، بتراجع 5 قروش.

البطاطس بين 2.5 و5.75 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

البصل بين 2.5 جنيه و3 جنيهات، بزيادة جنيه.

الكوسة بين 2 جنيه و6 جنيهات.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و17 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 4 و7 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 6 و9 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات.

التفاح المصري بين 12 و18 جنيها.

الكانتلوب بين 3 و6 جنيهات.

المانجو العويس بين 20 و50 جنيها، بزيادة 30 جنيها.

المانجو الهندي بين 15 و30 جنيها، بزيادة 8 جنيهات.

المانجو الزبدية بين 14 و20 جنيها، بزيادة جنيهين.

المانجو البلدي بين 8 جنيهات و14 جنيها، بزيادة جنيهين.