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زيادة البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

11:02 ص الخميس 29 يوليه 2021
زيادة البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

أسعار الأسماك

القاهرة- مصراوي:

استقرت أسعار عدد من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية في سوق الجملة بالعبور خلال تعاملات اليوم الخميس، عند مستوياتها أمس، بينما ارتفع سعر كيلو السمك البلطي.

ووفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق، زاد سعر كيلو السمك البلطي، بنحو 1.5 جنيه، مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 19 و22 جنيها.

واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيها، كما استقر سعر كيلو المكرونة السويسي، ليتراوح بين 60 و80 جنيهًا، والجمبري بين 90 و150 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 55 و65 جنيها، واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

أسعار الأسماك المأكولات البحرية سوق العبور الكابوريا الجمبري السمك البوري

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