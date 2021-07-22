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أسعار الذهب في مصر تواصل تراجعها بتعاملات ثالث أيام عيد الأضحى

12:57 م الخميس 22 يوليه 2021
أسعار الذهب في مصر تواصل تراجعها بتعاملات ثالث أيام عيد الأضحى

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب في مصر تراجعها خلال تعاملات اليوم الخميس ثالث أيام عيد الأضحى، وهبط الجرام جنيهًا واحدًا، مقارنة بمستواه أمس.

وكان سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض 4 جنيهات أمس الأربعاء.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض اليوم إلى 788 جنيهًا مقابل 789 جنيهًا أمس.

ووصل سعر الجرام عيار 18 إلى نحو 675 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 901 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب 6304 جنيهات.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب بنحو 7.5 دولار، بنسبة 0.42%؛ ليسجل سعر الأوقية 1796.1 دولار، في الساعة 12:32 دقيقة ظهرًا، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

أسعار الذهب عيد الأضحى الذهب عيار 21 عيار 18

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