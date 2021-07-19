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العيد ينعش الإقبال على شراء الملابس ويجذب مزيدًا من الزبائن

12:01 م الإثنين 19 يوليه 2021
العيد ينعش الإقبال على شراء الملابس ويجذب مزيدًا من الزبائن

شراء ملابس العيد

كتبت_ دينا خالد:

قال عمرو حسن، رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، إن الإقبال على شراء ملابس العيد ساهم في زيادة دخل القطاع بنحو 50%.

وأضاف حسن، أن أغلب المحلات قدمت عروضا كبيرة جذبت عدد كبير من الزبائن.

وتوقع حسن، أن يشهد القطاع مزيدا من الانتعاش مع إعلان بدء الأوكازيون الصيفي والذي يبدأ أغسطس المقبل.

وأوضح حسن، أن شراء الملابس أصبح موسميًا، وتشهد محلات الملابس حالة رواج مع اقتراب المناسبات والأعياد فقط.

شراء الملابس الزبائن عيد الأضحي الأوكازيون الصيفي

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