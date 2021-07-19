تعرف على أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور قبل عيد الأضحى

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عددا من أصناف الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الاثنين، قبل عيد الأضحى، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس أسعار أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 و2.75 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 4 جنيهات و5.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة، في سوق العبور لتجارة الجملة يوميا.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و2.75 جنيه.

البطاطس بين 4 جنيهات و5.5 جنيه.

البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الكوسة بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

الفاصوليا بين 5 و10 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و3.75 جنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الكانتلوب بين 3 و6 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 6 و9 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات.

التفاح المصري بين 11 و17 جنيها.

البطيخ (4 : 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.

المانجو الزبدية بين 10 جنيهات و17 جنيها.

المانجو العويس بين 15 و30 جنيها.

المانجو السكري بين 12 جنيها و20 جنيها.

المانجو البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها.