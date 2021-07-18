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أسعار الدولار مقابل الجنيه في نهاية آخر يوم عمل قبل إجازة عيد الأضحى

04:32 م الأحد 18 يوليه 2021
أسعار الدولار مقابل الجنيه في نهاية آخر يوم عمل قبل إجازة عيد الأضحى

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس في نهاية تعاملات اليوم الأحد، آخر يوم عمل قبل إجازة عيد الأضحى التي تبدأ غدا، مقارنة بأسعار أمس، بينما استقر السعر في 10 بنوك أخرى.

وتراجع سعر الدولار قرشين في بنك قناة السويس إلى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.66 جنيه، و 15.74 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك القاهرة، والعربي الأفريقي، وكريدي أجريكول، والبركة، والتجاري الدولي، والتعمير والإسكان عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

أسعار الدولار عيد الأضحى المبارك بنك قناة السويس الدولار الجنيه

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