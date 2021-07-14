مع اقتراب موسم العيد.. هل تحسنت المبيعات بسوق الذهب؟

كتبت- شيرين صلاح:

مع اقتراب موسم العيد لم تتحسن مبيعات سوق الذهب كما هو منتظر بالمناسبات والأعياد، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا لمصراوي.

وقال نجيب، إن هذا الأسبوع كان من المنتظر أن تتحسن المبيعات مثلما يحدث بالأعياد، لأن العيد مرتبط بمناسبات الزفاف والخطوبات، ولكن لم يحدث ذلك مع اقتراب هذا العيد.

ووفقا لقول نجيب، فإن حركة البيع والشراء في السوق الذهب تتسم بالهدوء خلال الفترة الماضية مع ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق.

وارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال الثلاثة أسابيع الماضية، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا.

وصعد الذهب في البورصات العالمية خلال الأسابيع الماضية مع ضعف عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار، وفقا لوكالة رويترز.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم إلى 790 جنيهًا،

وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 677 جنيهًا، وعيار 24 نحو 903 جنيهات، والجنيه الذهب 6320 جنيهًا، بحسب نجيب.