Masrawy logo white

مع اقتراب موسم العيد.. هل تحسنت المبيعات بسوق الذهب؟

02:55 م الأربعاء 14 يوليه 2021
مع اقتراب موسم العيد.. هل تحسنت المبيعات بسوق الذهب؟

الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

مع اقتراب موسم العيد لم تتحسن مبيعات سوق الذهب كما هو منتظر بالمناسبات والأعياد، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا لمصراوي.

وقال نجيب، إن هذا الأسبوع كان من المنتظر أن تتحسن المبيعات مثلما يحدث بالأعياد، لأن العيد مرتبط بمناسبات الزفاف والخطوبات، ولكن لم يحدث ذلك مع اقتراب هذا العيد.

ووفقا لقول نجيب، فإن حركة البيع والشراء في السوق الذهب تتسم بالهدوء خلال الفترة الماضية مع ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق.

وارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال الثلاثة أسابيع الماضية، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا.

وصعد الذهب في البورصات العالمية خلال الأسابيع الماضية مع ضعف عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار، وفقا لوكالة رويترز.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم إلى 790 جنيهًا،
وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 677 جنيهًا، وعيار 24 نحو 903 جنيهات، والجنيه الذهب 6320 جنيهًا، بحسب نجيب.

الذهب أسعار الذهب نادي نجيب غرفة القاهرة التجارية شعبة الذهب

الخبر التالى:

بزيادة جنيه.. الأسعار الجديدة لسجائر كليوباترا بداية من اليوم

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
108

إصابات اليوم

9

وفيات اليوم

234

متعافون اليوم

283320

إجمالي الإصابات

16412

إجمالي الوفيات

219525

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا