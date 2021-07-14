بزيادة جنيه.. الأسعار الجديدة لسجائر كليوباترا بداية من اليوم

كتبت شيماء حفظي:

رفعت الشركة الشرقية للدخان أسعار السجائر الشعبية "كليوباترا" جنيها، بدءا من اليوم الأربعاء.

وأعلنت الشركة اليوم قائمة الأسعار الجديدة بزيادة جنيه عن الأسعار الحالية للسجائر.

ويأتي رفع الأسعار تطبيقا لقانون التأمين الصحي الشامل.

ولم تعلن شركات السجائر الأجنبية "مارلبورو وإل إم" أسعارها الجديدة بعد، فيما رجحت مصادر أن يتم رفع الأسعار لهذه الأصناف.

ونص قانون التأمين الصحي الشامل، والذي تم تنفيذه منذ 2018، أنه يجري تحصيل 75 قرشًا من قيمة كل علبة سجائر تباع بالسوق المحلية، سواء كان المنتج محليًا أو أجنبيًا، على أن ترتفع تلك القيمة كل 3 سنوات بقيمة 25 قرشًا، حتى تصل إلى 150 قرشًا.

وجاءت أسعار السجائر المحلية التي ستطبق من اليوم في السوق كالآتي:

كليوباترا بلاك 24 جنيها

مونديال (أحمر - أزرق - سيلفر) 21 جنيها

مونديال سويتش (منتولي - بلوبيري) 24 جنيها

بوكس 10 سجائر 11 جنيها

بوسطن 18.50 جنيه

بلمونت 18.5. جنيه

كليوباترا كينج سايز 17.50 جنيه

كليوباترا سوفت كوين 18 جنيها

كليوباترا بوكس (أبيض - ألوان) 19 جنيها

كليوباترا سوبر 20 جنيها