أسعار الذهب في مصر تواصل الصعود خلال تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وزاد الجرام 3 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.

وكان سعر جرام الذهب ارتفع خلال تعاملات أمس الثلاثاء جنيهين، لتصبح قيمة الزيادة على مدار اليومين 5 جنيهات للجرام.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 صعد اليوم إلى 790 جنيهًا مقابل 787 جنيهًا، أمس.

وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 677 جنيهًا، وعيار 24 نحو 903 جنيهات، والجنيه الذهب 6320 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب بنحو 7.9 دولار، بنسبة صعود قدرها 0.44%؛ ليسجل 1815.7دولار، في الساعة 12:20 دقيقة ظهرًا، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.