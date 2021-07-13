البورصة تحتفل باقتراب العيد وترتفع 1.9% بنهاية تعاملات الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة بلغت 1.94%، إلى مستوى 10431 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.27%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.98%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 871.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 34.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 906.7 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد خلال جلسة أمس بنسبة 0.79% إلى مستوى 10233 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب.