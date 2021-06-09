Masrawy logo white

تعرف على أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

01:01 م الأربعاء 09 يونيو 2021
تعرف على أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، عند نفس بأسعار أمس، على الرغم من تراجع المعدن عالميًا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 812 جنيهًا.

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 696 جنيهًا للجرام، وسعر الجرام عيار 24 نحو 928 جنيهًا للجرام، وبلغت قيمة الجنيه الذهب نحو 4496 جنيهًا.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب 2.7 دولار في الأوقية بنسبة هبوط بلغت 0.14%، ليسجل سعر الأوقية 1890.1 دولار، في الساعة 12:24 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.

أسعار الذهب عيار 18 عيار 21 سعر جرام الذهب

الخبر التالى:

"أرامكو" السعودية تصدر أول صكوك دولارية في تاريخها.. فما التفاصيل؟

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
773

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

551

متعافون اليوم

269527

إجمالي الإصابات

15437

إجمالي الوفيات

197832

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:رئيس الوزراء يكشف موعد انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا