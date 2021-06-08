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وزير قطاع الأعمال في زيارة لغزل المحلة: 45% من تمويل تطوير شركات القابضة للغزل ذاتيا

04:05 م الثلاثاء 08 يونيو 2021
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كتبت- شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إن تمويل خطة تطوير شركات القابضة للغزل والنسيج تتم بنسبة 45% تمويل ذاتي.

وأشار الوزير في تصريحات صحفية على هامش زيارة شركة غزل المحلة اليوم الثلاثاء إلى أن توفير التمويل الذاتي تم باستغلال الأصول غير المستغلة المملوكة للشركات التابعة.

وخلال زيارته لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، تفقد الوزير الأعمال الإنشائية لمصنع "غزل 1" الجديد، والذي يعد أكبر مصنع للغزل في العالم.

ويقام مصنع "غزل 1" على مساحة 62.5 ألف متر ليضم 182 ألف مردن، بطاقة إنتاجية نحو 30 طن / يوم من الغزول الرفيعة والسميكة.

كما تفقد الوزير أعمال التطوير وإعادة تأهيل مصنعي 4 و6 بشركة غزل المحلة.

وتابع الوزير على موقف الأعمال المدنية والكهرباء تمهيدا لتركيب الماكينات الجديدة، وبدء التشغيل وافتتاح المصانع في النصف الثاني من العام 2022.

وأوضح الوزير، في تصريحات صحفية، أن التطوير سيرفع الطاقة الإنتاجية لشركة غزل المحلة إلى 48 ألف طن سنويا، من إجمالي 188 ألف طن سنويا مستهدف إنتاجها بعد إتمام خطة التطوير في شركات الغزل والنسيج التابعة للوزارة.

وأشار إلى تأسيس شركة للتسويق والبيع لمنتجات شركات القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة للوزارة، بهدف التوسع في الأسواق المحلية والتصدير إلى الخارج.

هشام توفيق وزير قطاع الأعمال شركات القابضة للغزل والنسيج غزل المحلة

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