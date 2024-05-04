بعد ارتفاعه.. ماذا حدث لسعر الذهب بحلول تعاملات مساء السبت ؟

كتب- أحمد والي:

استقر سعر جرام الذهب مع نهاية تعاملات اليوم السبت، وفقا لـ نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، الذي تحدث لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب قد تراجع في بداية التعاملات 10 جنيهات، مقارنة بسعره أمس، وذلك قبل أن يعاود الإرتفاع بنفس القيمة خلال منتصف التعاملات اليوم.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2060 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 إلى 2649 جنيها للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 21 إلى 3090 جنيه للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 إلى 3531 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب إلى 24720 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2302 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، خلال تعاملات الجمعة، مسجلاً انخفاض بنسبة 0.09%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب