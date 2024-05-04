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BBC

الأرصاد تكشف تفاصيل ظاهرة غريبة التقطتها الأقمار الصناعية بالصعيد

09:50 م السبت 04 مايو 2024

أرشيفية

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كتبت- داليا الظنيني:
كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن ظاهرة غريبة شهدتها بعض المناطق في جنوب مصر مؤخرًا والتي أطلق عليها اسم "الأتربة الوردية".

وكشف "القياتي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، أن هذه الظاهرة تتمثل في تشكل رمال متحركة بلون وردي لوحظ انتشارها في بعض المناطق بصعيد مصر من خلال صور التقطتها الأقمار الصناعية.

وأكد أن الظواهر الجوية تمر بتغيرات ملحوظة خلال الأيام الحالية، مشيرًا إلى أنه اعتبارًا من يوم الأحد ستتأثر البلاد بمنخفض جوي يتسبب في تشكل سحب كثيفة شمالي البلاد ستحجب جزءًا من أشعة الشمس، مما سينتج عنه تراجع في معدلات درجة الحرارة بحوالي درجتين مقارنة باليوم السابق.

وتوقع عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد الأجواء تحولاً إلى الربيع في ساعات النهار مع احتفاظ الليل بدرجة حرارة معتدلة ومائلة للبرودة.

الرمال المتحركة الأرصاد الأقمار الصناعية الأتربة الوردية
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