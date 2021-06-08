وزير المالية: فض تشابكات مع التأمينات بقيمة 330.5 مليار جنيه في عامين

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إنه تم فض تشابكات بين الخزانة العامة وهيئة التأمينات الاجتماعية من خلال تسديد 330.5 مليار جنيه للهيئة خلال العامين الماليين الأخيرين بنهاية يونيو الجاري.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء أنه تم أيضا فض تشابكات مالية بقيمة تتراوح بين 180 و190 مليار جنيه مع وزارة البترول، وكذلك فض تشابكات بقيمة 70 مليار جنيه مع وزارة الكهرباء خلال نفس الفترة.

وأوضح أنه لم يتم تحديد الاحتياجات المالية التي يمكن استيفاؤها من خلال الإصدارات الدولية في العام المالي المقبل حتى الآن، موضحا أنه يتم الاتفاق على ذلك من خلال لجنة إدارة الدين الحكومي