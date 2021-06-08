Masrawy logo white

وزير المالية: فض تشابكات مع التأمينات بقيمة 330.5 مليار جنيه في عامين

04:17 م الثلاثاء 08 يونيو 2021
وزير المالية: فض تشابكات مع التأمينات بقيمة 330.5 مليار جنيه في عامين

محمد معيط

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إنه تم فض تشابكات بين الخزانة العامة وهيئة التأمينات الاجتماعية من خلال تسديد 330.5 مليار جنيه للهيئة خلال العامين الماليين الأخيرين بنهاية يونيو الجاري.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء أنه تم أيضا فض تشابكات مالية بقيمة تتراوح بين 180 و190 مليار جنيه مع وزارة البترول، وكذلك فض تشابكات بقيمة 70 مليار جنيه مع وزارة الكهرباء خلال نفس الفترة.

وأوضح أنه لم يتم تحديد الاحتياجات المالية التي يمكن استيفاؤها من خلال الإصدارات الدولية في العام المالي المقبل حتى الآن، موضحا أنه يتم الاتفاق على ذلك من خلال لجنة إدارة الدين الحكومي

محمد معيط وزير المالية هيئة التأمينات الاجتماعية الخزانة العامة

الخبر التالى:

تخفيض عدد شركات الغزل والنسيج إلى 9 كيانات ودمج "الشرقية" في "الدلتا"

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
782

إصابات اليوم

47

وفيات اليوم

677

متعافون اليوم

268754

إجمالي الإصابات

15399

إجمالي الوفيات

197281

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:عضو مفاوضات سد النهضة يكشف أرقاما لأول مرة: السد ينهار في هذه الحالة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا