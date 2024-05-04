طريقة تعلم مبادئ البرمجة اونلاين ومجاناً..موقع حكومي

كتب- علاء حجاج:

لا تحتاج فقط سوى تخصيص جزء من وقتك اليومي وتهيئة ذهنك لتعلم بعض من مبادئ البرمجة من خلال منصة "مهارة تك" التابعة لمعهد تكنولوجيا المعلومات ITI التابع لوزارة الاتصالات.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد حث المصريين الأسبوع الماضي على تعليم أولادهم علوم تكنولوجيا المعلومات وذلك لما له اثر اقتصادي وعلمي كبير على مصر.

يتيح معهد تكنولوجيا المعلومات عبر منصته التعليمية "مهارة تك" محتوى تعليميًا متخصصًا يقدمه مجموعة من الخبراء بمختلف المجالات بهدف مساعدة الشباب المصري والعربي على بدء طريقهم أو تطوير مهاراتهم في مجالات تكنولوجيا المعلومات.

تتيح المنصة عشرات الدورات التدريبية في مجالات متنوعة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل "الذكاء الاصطناعي والبرمجة والتسويق الرقمي وتحليل البيانات والحوسبة السحابية" وغيرها من المسارات التكنولوجية.

يحصل المتدربون عبر منصة "مهارة تك" على شهادات دولية مقدمة من شركاء معهد تكنولوجيا المعلومات من الشركات العالمية، ويتم اعتماد هذه الشهادات من معهد ITI عند إتمام مسار التعلم.

في هذا التقرير يوضح مصراوي خطوات تعلم مبادئ البرمجة أونلاين ومجانا من خلال منصة " مهارة تك".

ادخل على منصة "مهارة تك" من جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو هاتفك الذكي".

سجل حساب على المنصة باستخدام بياناتك الشخصية والرقم القومي.

اختار المسار التدريبي الذي تفضله من بين عشرات من التخصصات ومنها "اختبار وتأكيد البرمجيات - تطوير التطبيقات بلغة الجافا - تطوير التطبيقات بلغة البايثون".