ارتفاع الأرز والزيت.. أسعار السلع الأساسية في الأسواق اليوم السبت

كتب- أحمد والي:



ارتفعت أسعار بعض السلع الأساسية في الأسواق اليوم السبت منها: الأرز، والزيت، واللحوم مقارنة بمستوياتها أمس، بينما تراجعت أسعار الدواجن، والجبن الأبيض والرومي، وفقا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".



ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:



أسعار السلع الأساسية



كيلو الأرز المعبأ: 34.38 جنيه، بزيادة 61 قرشا.



كيلو الفول المعبأ: 55.53 جنيه، بزيادة 2.37 جنيه.



كيلو الدقيق المعبأ: 26.96 جنيه، بزيادة 9 قروش.



لتر زيت عباد الشمس: 93.95 جنيه، بزيادة 56 قرشا.



كيلو السكر المعبأ: 38.81 جنيه، بزيادة 1.31 قرش.



كيلو المكرونة المعبأة: 32.22 جنيه، بزيادة 84 قرشا.



كيلو العدس المعبأ: 66 جنيها، بتراجع 2.27 جنيه.



البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.92 جنيه، بزيادة 24 قرشا.



لتر زيت الذرة: 120.91 جنيه، بزيادة 12.39 جنيه.



كيلو اللحوم الطازجة: 384.46 جنيه، بزيادة 1.17 جنيه.



كيلو الدواجن الطازجة: 97.96 جنيه، بتراجع 3.77 جنيه.



كيلو الأرز السائب: 28.74 جنيه، بزيادة 49 قرشا.



كيلو الفول السائب: 43.62 جنيه، بتراجع 27 قرشا.



كيلو الجبن الأبيض: 132.32 جنيه، بتراجع 23 قرشا.



كيلو الجبن الرومي: 248.75 جنيه، بتراجع 4.4 جنيه.



كيلو اللبن السائب: 29.89 جنيه، بزيادة 1.45 جنيه.



كيلو المسلى الصناعي: 117.54 جنيه، بزيادة 7.12 جنيه.



