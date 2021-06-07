ارتفاع أسعار الدواجن والبيض بالأسواق في بداية تعاملات الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو الدواجن البيضاء جنيهًا واحدًا بالأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بأسعار أمس، وفقا لقول عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية.

وبحسب السيد، يصل سعر كيلو الدواجن البيضاء بالمزرعة إلى 26 جنيهًا مقابل 25 جنيهًا، لتباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 30 و31 جنيهًا على حسب المنطقة التي تباع بها.

كما ارتفع سعر كرتونة البيض جنيهًا وحدًا، لتصل بالمزرعة إلى 36 جنيهًا مقابل 35 جنيهًا أمس، لبياع بالأسواق بين 40 و41 جنيهًا.

وسجل سعر الكتكوت بين 6 و8 جنيهات بالمزرعة، وفقا لقول السيد.

واستقر سعر كيلو الدواجن البلدي الساسو بالمزرعة بنحو 27 جنيهاً، ليباع في الأسواق بنحو 32 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الدواجن البلدي الحر بالمزرعة نحو 32 جنيهًا، ويباع للمستهلك بنحو 37 جنيهًا.

وقال رئيس الشعبة، إن سعر العلف يتراوح حاليا بين 8500 و8600 جنيه للطن.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.