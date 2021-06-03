هبوط كبير لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس، وهبط الجرام الواحد 10 جنيهات، مقارنة بمستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 هبط اليوم إلى 806 جنيهات مقابل 816 جنيهًا أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 691 جنيهًا للجرام، وسعر الجرام عيار 24 نحو 921 جنيهًا للجرام، وبلغت قيمة الذهب في الجنيه الذهب نحو 6448 جنيها.

وعالميًا، هبطت أسعار الذهب بقيمة 36.8 دولار في الأوقية خلال تعاملات اليوم الخميس بنسبة تراجع بلغت 1.93% مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر الأوقية 1871.5 دولار، في الساعة 4:30 عصرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.