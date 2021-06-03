مصر تستضيف منتدى اللجنة العربية الدائمة للبريد وسط أكبر مشاركة دولية

كتب- علاء حجاج:

استضافت مصر، ممثلة في البريد المصري، فعاليات منتدى اللجنة العربية الدائمة للبريد بمدينة شرم الشيخ وذلك خلال الفترة من 31 مايو إلى 3 يونيو 2021.

وشهد المنتدى هذا العام مشاركة واسعة من قبل الوفود العربية المتخصصة وكبار الشخصيات البريدية العالمية المعنية على رأسها هشام حسب الرسول وزير الاتصالات السوداني، وبشار حسين مدير عام المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي، وبسكال كليفاز نائب مدير عام المكتب الدولي للاتحاد، ويونس جبرين الأمين العام للاتحاد البريدي الأفريقي الشامل.

كما شارك في المنتدى وفود 15 دولة من رؤساء الهيئات والمؤسسات البريدية العربية، وحضور كل المرشحين لمنصبي المدير العام ونائب المدير العام للاتحاد البريدي العالمي.

وقال شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إن هذا المنتدى يتمتع بأكبر مشاركة بريدية دولية وإقليمية عقب جائحة كورونا، مشيراً إلى أن اجتماعات اللجنة في دورتها الحالية تحمل أهمية خاصة حيث أنها تناولت في جلساته على مدار ثلاثة أيام متتالية مناقشة عدد من المحاور المهمة.

وأضاف أنه جاء على رأس هذه المحاور دور وأهمية التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية، والتضمين المالي في مستقبل الخدمات البريدية المقدمة للمواطن العربي، ومناقشة أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البريدي العالمي في أغسطس 2021 بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان.

وأشار فاروق إلى أن البريد المصري يسعى جاهداً إلى استثمار هذا الحدث الهام للترويج لدعم المرشح المصري في انتخابات منصب الأمين العام للاتحاد البريدي الأفريقي الشامل والتي ستقام خلال مؤتمر المفوضين للاتحاد المقرر تنظيمه بزيمبابوي الشهر القادم.

وذكر أن استضافة مصر ممثلة في البريد المصري لاجتماعات اللجنة العربية الدائمة للبريد تؤكد على ريادتها على المستويين الإقليمي والدولي في تقديم الخدمات البريدية المختلفة على كل المستويات.

وأوضح فاروق أن هذه الاستضافة تعد المبادرة الأولى لاستعادة الحركة الطبيعية للمؤتمرات الدولية عقب جائحة كورونا، وذلك مع تطبيق جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تضمن الحفاظ على صحة وسلامة جميع المشاركين في المنتدى.